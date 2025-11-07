BursaDEX+
Harga live Windfall Token hari ini adalah 0.004507 USD. Lacak informasi harga aktual WFT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WFT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WFT

Info Harga WFT

Penjelasan WFT

Whitepaper WFT

Situs Web Resmi WFT

Tokenomi WFT

Prakiraan Harga WFT

Riwayat WFT

Panduan Membeli WFT

Konverter WFT ke Mata Uang Fiat

Spot WFT

Logo Windfall Token

Harga Windfall Token(WFT)

Harga Live 1 WFT ke USD:

$0.004503
+0.35%1D
USD
Grafik Harga Live Windfall Token (WFT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:09:31 (UTC+8)

Informasi Harga Windfall Token (WFT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004479
Low 24 Jam
$ 0.004831
High 24 Jam

$ 0.004479
$ 0.004831
$ 1.2314770000408357
$ 0.002999401023458342
-0.14%

+0.35%

-20.59%

-20.59%

Harga aktual Windfall Token (WFT) adalah $ 0.004507. Selama 24 jam terakhir, WFT diperdagangkan antara low $ 0.004479 dan high $ 0.004831, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWFT adalah $ 1.2314770000408357, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002999401023458342.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WFT telah berubah sebesar -0.14% selama 1 jam terakhir, +0.35% selama 24 jam, dan -20.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Windfall Token (WFT)

No.6814

$ 0.00
$ 190.73K
$ 450.70K
0.00
100,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Windfall Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 190.73K. Suplai beredar WFT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 450.70K.

Riwayat Harga Windfall Token (WFT) USD

Pantau perubahan harga Windfall Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001571+0.35%
30 Days$ -0.000698-13.42%
60 Hari$ -0.003682-44.97%
90 Hari$ -0.004503-49.98%
Perubahan Harga Windfall Token Hari Ini

Hari ini, WFT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001571 (+0.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Windfall Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000698 (-13.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Windfall Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WFT terlihat mengalami perubahan $ -0.003682 (-44.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Windfall Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004503 (-49.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Windfall Token (WFT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Windfall Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Windfall Token (WFT)

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Windfall Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Windfall Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WFT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Windfall Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Windfall Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Windfall Token (USD)

Berapa nilai Windfall Token (WFT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Windfall Token (WFT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Windfall Token.

Cek prediksi harga Windfall Token sekarang!

Tokenomi Windfall Token (WFT)

Memahami tokenomi Windfall Token (WFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WFT sekarang!

Cara membeli Windfall Token (WFT)

Ingin mengetahui cara membeli Windfall Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Windfall Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Windfall Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Windfall Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Windfall Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Windfall Token

Berapa nilai Windfall Token (WFT) hari ini?
Harga live WFT dalam USD adalah 0.004507 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WFT ke USD saat ini?
Harga WFT ke USD saat ini adalah $ 0.004507. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Windfall Token?
Kapitalisasi pasar WFT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WFT?
Suplai beredar WFT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WFT?
WFT mencapai harga ATH sebesar 1.2314770000408357 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WFT?
WFT mencapai harga ATL 0.002999401023458342 USD.
Berapa volume perdagangan WFT?
Volume perdagangan 24 jam live WFT adalah $ 190.73K USD.
Akankah harga WFT naik lebih tinggi tahun ini?
WFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:09:31 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

