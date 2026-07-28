Analisis Teknis XDC Network (XDC) Hari Ini Halaman Analisis XDC Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XDC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis XDC Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga XDC Network (XDC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02742 -- -3.42% -1.80% -7.90%

Indikator Teknikal XDC Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari XDC Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 6 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 3 Beli 1 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02739 0.02738 R2 0.02738 0.02738 R1 0.02738 0.02738 PP 0.02737 0.02737 S1 0.02737 0.02737 S2 0.02736 0.02737 S3 0.02736 0.02736

Sinyal Pasar XDC Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.29M $1.27 M $1.57 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.35 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.33 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.95 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.94 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal XDC Network Aliran Masuk Bersih Harga XDCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 $0.06 M 0.03 2026-07-26 $0.06 M 0.03 2026-07-25 $0.05 M 0.03 2026-07-24 $0.06 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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