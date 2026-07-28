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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang XDC Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang XDC Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis XDC Network (XDC) Hari Ini

Analisis Teknis XDC Network (XDC) Hari Ini

Halaman Analisis XDC Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XDC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis XDC Network di bawah ini.

Perubahan Harga XDC Network (XDC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02742---3.42%-1.80%-7.90%
Ketahui selengkapnya tentang Harga XDC Network

Indikator Teknikal XDC Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari XDC Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 6
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 3Beli 1
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02739
0.02738
R2
0.02738
0.02738
R1
0.02738
0.02738
PP
0.02737
0.02737
S1
0.02737
0.02737
S2
0.02736
0.02737
S3
0.02736
0.02736

Sinyal Pasar XDC Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.29M
$1.27 M
$1.57 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.35 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.33 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.95 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.94 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal XDC Network

Aliran Masuk BersihHarga XDCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27$0.06 M0.03
2026-07-26$0.06 M0.03
2026-07-25$0.05 M0.03
2026-07-24$0.06 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi XDC Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar XDC Network (XDC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume XDC Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XDC/USDT
$0.02742
$0.02742$0.02742
0.00%
0.00% (USDT)
XDC/USDC
$0.02743
$0.02743$0.02743
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XDC = 0.02742 USD

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