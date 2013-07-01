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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Stellar, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Stellar, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Stellar (XLM) Hari Ini

Analisis Teknis Stellar (XLM) Hari Ini

Halaman Analisis Stellar menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XLM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Stellar di bawah ini.

Perubahan Harga Stellar (XLM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1763---6.58%+1.38%+8.89%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Stellar

Indikator Teknikal Stellar

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Stellar di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 2
Beli 10
Moving Averages:JualJual 11Netral 0Beli 3
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.17647
0.1764
R2
0.1764
0.17636
R1
0.17637
0.17634
PP
0.1763
0.1763
S1
0.17627
0.17626
S2
0.1762
0.17624
S3
0.17617
0.1762

Sinyal Pasar Stellar

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.39M
$20.38 M
$20.76 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.99M
Pembelian Aktif 3 Hari
$25.78 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$24.79 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
1.34M
Pembelian Aktif 7 Hari
$86.80 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$85.47 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Stellar

Aliran Masuk BersihHarga XLMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.56 M0.18
2026-07-27-$1.11 M0.18
2026-07-26-$0.51 M0.18
2026-07-25$0.20 M0.18
2026-07-24-$1.00 M0.18

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Stellar Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Stellar (XLM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Stellar secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XLM/USDT
$0.1763
$0.1763$0.1763
0.00%
0.00% (USDT)
XLM/USDC
$0.1762
$0.1762$0.1762
0.00%
0.00% (USDT)
XLM/BTC
$0.000002719
$0.000002719$0.000002719
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XLM = 0.1763 USD

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