Analisis Teknis Stellar (XLM) Hari Ini Halaman Analisis Stellar menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XLM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Stellar di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Stellar (XLM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1763 -- -6.58% +1.38% +8.89%

Indikator Teknikal Stellar

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Stellar di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 2 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 11 Netral 0 Beli 3 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.17647 0.1764 R2 0.1764 0.17636 R1 0.17637 0.17634 PP 0.1763 0.1763 S1 0.17627 0.17626 S2 0.1762 0.17624 S3 0.17617 0.1762

Sinyal Pasar Stellar Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.39M $20.38 M $20.76 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.99M Pembelian Aktif 3 Hari $25.78 M Penjualan Aktif 3 Hari $24.79 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 1.34M Pembelian Aktif 7 Hari $86.80 M Penjualan Aktif 7 Hari $85.47 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Stellar Aliran Masuk Bersih Harga XLMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.56 M 0.18 2026-07-27 -$1.11 M 0.18 2026-07-26 -$0.51 M 0.18 2026-07-25 $0.20 M 0.18 2026-07-24 -$1.00 M 0.18 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Stellar (XLM) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Stellar secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam XLM / USDT $0.1763 $0.1763 $0.1763 0.00% 0.00% (USDT) Trade XLM / USDC $0.1762 $0.1762 $0.1762 0.00% 0.00% (USDT) Trade XLM / BTC $0.000002719 $0.000002719 $0.000002719 0.00% 0.00% (USDT) Trade