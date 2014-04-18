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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Monero, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Monero, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Monero (XMR) Hari Ini

Analisis Teknis Monero (XMR) Hari Ini

Halaman Analisis Monero menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XMR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Monero di bawah ini.

Perubahan Harga Monero (XMR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$349.22--+4.04%+11.34%-7.80%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Monero

Indikator Teknikal Monero

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Monero di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 1
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
348.9966
348.9833
R2
348.9833
348.968
R1
348.9566
348.9586
PP
348.9433
348.9433
S1
348.9166
348.928
S2
348.9033
348.9186
S3
348.8766
348.9033

Sinyal Pasar Monero

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.33M
$8.73 M
$8.39 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.47M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.78 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$2.31 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.30M
Pembelian Aktif 7 Hari
$8.26 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$7.96 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Monero

Aliran Masuk BersihHarga XMRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M348.38
2026-07-27$0.00 M344.62
2026-07-26$0.00 M362.69
2026-07-25$0.08 M364.12
2026-07-24$0.20 M356.64

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Monero Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Monero (XMR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Monero secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XMR/USDT
$349.15
$349.15$349.15
0.00%
0.00% (USDT)
XMR/USDC
$348.75
$348.75$348.75
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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XMR
USD
USD

1 XMR = 349.22 USD

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