Analisis Teknis Monero (XMR) Hari Ini Halaman Analisis Monero menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XMR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Monero di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Monero (XMR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $349.22 -- +4.04% +11.34% -7.80%

Indikator Teknikal Monero

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Monero di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 348.9966 348.9833 R2 348.9833 348.968 R1 348.9566 348.9586 PP 348.9433 348.9433 S1 348.9166 348.928 S2 348.9033 348.9186 S3 348.8766 348.9033

Sinyal Pasar Monero Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.33M $8.73 M $8.39 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.47M Pembelian Aktif 3 Hari $2.78 M Penjualan Aktif 3 Hari $2.31 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.30M Pembelian Aktif 7 Hari $8.26 M Penjualan Aktif 7 Hari $7.96 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Monero Aliran Masuk Bersih Harga XMRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 348.38 2026-07-27 $0.00 M 344.62 2026-07-26 $0.00 M 362.69 2026-07-25 $0.08 M 364.12 2026-07-24 $0.20 M 356.64 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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