Harga live YAY Network hari ini adalah 0.0002608 USD. Lacak informasi harga aktual YAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YAY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 YAY ke USD:

$0.0002608
+0.57%1D
Grafik Harga Live YAY Network (YAY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:02:56 (UTC+8)

Informasi Harga YAY Network (YAY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002554
Low 24 Jam
$ 0.0002644
High 24 Jam

$ 0.0002554
$ 0.0002644
$ 0.09812082
$ 0.000180253611537279
+0.69%

+0.57%

-15.58%

-15.58%

Harga aktual YAY Network (YAY) adalah $ 0.0002608. Selama 24 jam terakhir, YAY diperdagangkan antara low $ 0.0002554 dan high $ 0.0002644, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYAY adalah $ 0.09812082, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000180253611537279.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YAY telah berubah sebesar +0.69% selama 1 jam terakhir, +0.57% selama 24 jam, dan -15.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar YAY Network (YAY)

No.2883

$ 179.36K
$ 6.01K
$ 260.80K
687.75M
1,000,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar YAY Network saat ini adalah $ 179.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.01K. Suplai beredar YAY adalah 687.75M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 260.80K.

Riwayat Harga YAY Network (YAY) USD

Pantau perubahan harga YAY Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001478+0.57%
30 Days$ -0.0001889-42.01%
60 Hari$ -0.0001975-43.10%
90 Hari$ -0.0002489-48.84%
Perubahan Harga YAY Network Hari Ini

Hari ini, YAY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000001478 (+0.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga YAY Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001889 (-42.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga YAY Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, YAY terlihat mengalami perubahan $ -0.0001975 (-43.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga YAY Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002489 (-48.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari YAY Network (YAY)?

Lihat halaman Riwayat Harga YAY Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan YAY Network (YAY)

YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

YAY Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi YAY Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Prediksi Harga YAY Network (USD)

1 YAY Network(YAY) ke VND
6.862952
1 YAY Network(YAY) ke AUD
A$0.000401632
1 YAY Network(YAY) ke GBP
0.000198208
1 YAY Network(YAY) ke EUR
0.000224288
1 YAY Network(YAY) ke USD
$0.0002608
1 YAY Network(YAY) ke MYR
RM0.001090144
1 YAY Network(YAY) ke TRY
0.010990112
1 YAY Network(YAY) ke JPY
¥0.0399024
1 YAY Network(YAY) ke ARS
ARS$0.378517296
1 YAY Network(YAY) ke RUB
0.02119
1 YAY Network(YAY) ke INR
0.023125136
1 YAY Network(YAY) ke IDR
Rp4.346664928
1 YAY Network(YAY) ke PHP
0.015392416
1 YAY Network(YAY) ke EGP
￡E.0.012333232
1 YAY Network(YAY) ke BRL
R$0.00139528
1 YAY Network(YAY) ke CAD
C$0.000367728
1 YAY Network(YAY) ke BDT
0.031820208
1 YAY Network(YAY) ke NGN
0.375249472
1 YAY Network(YAY) ke COP
$0.999231728
1 YAY Network(YAY) ke ZAR
R.0.004532704
1 YAY Network(YAY) ke UAH
0.010969248
1 YAY Network(YAY) ke TZS
T.Sh.0.6407856
1 YAY Network(YAY) ke VES
Bs0.0592016
1 YAY Network(YAY) ke CLP
$0.2459344
1 YAY Network(YAY) ke PKR
Rs0.073712512
1 YAY Network(YAY) ke KZT
0.137188624
1 YAY Network(YAY) ke THB
฿0.00844992
1 YAY Network(YAY) ke TWD
NT$0.008082192
1 YAY Network(YAY) ke AED
د.إ0.000957136
1 YAY Network(YAY) ke CHF
Fr0.00020864
1 YAY Network(YAY) ke HKD
HK$0.002026416
1 YAY Network(YAY) ke AMD
֏0.09972992
1 YAY Network(YAY) ke MAD
.د.م0.00242544
1 YAY Network(YAY) ke MXN
$0.004845664
1 YAY Network(YAY) ke SAR
ريال0.000978
1 YAY Network(YAY) ke ETB
Br0.040134512
1 YAY Network(YAY) ke KES
KSh0.033684928
1 YAY Network(YAY) ke JOD
د.أ0.0001849072
1 YAY Network(YAY) ke PLN
0.000959744
1 YAY Network(YAY) ke RON
лв0.00114752
1 YAY Network(YAY) ke SEK
kr0.002495856
1 YAY Network(YAY) ke BGN
лв0.000440752
1 YAY Network(YAY) ke HUF
Ft0.087164576
1 YAY Network(YAY) ke CZK
0.005495056
1 YAY Network(YAY) ke KWD
د.ك0.0000798048
1 YAY Network(YAY) ke ILS
0.000852816
1 YAY Network(YAY) ke BOB
Bs0.00179952
1 YAY Network(YAY) ke AZN
0.00044336
1 YAY Network(YAY) ke TJS
SM0.002404576
1 YAY Network(YAY) ke GEL
0.000706768
1 YAY Network(YAY) ke AOA
Kz0.239046672
1 YAY Network(YAY) ke BHD
.د.ب0.0000980608
1 YAY Network(YAY) ke BMD
$0.0002608
1 YAY Network(YAY) ke DKK
kr0.001684768
1 YAY Network(YAY) ke HNL
L0.006869472
1 YAY Network(YAY) ke MUR
0.0119968
1 YAY Network(YAY) ke NAD
$0.004530096
1 YAY Network(YAY) ke NOK
kr0.00266016
1 YAY Network(YAY) ke NZD
$0.000461616
1 YAY Network(YAY) ke PAB
B/.0.0002608
1 YAY Network(YAY) ke PGK
K0.00109536
1 YAY Network(YAY) ke QAR
ر.ق0.000949312
1 YAY Network(YAY) ke RSD
дин.0.0264712
1 YAY Network(YAY) ke UZS
soʻm3.142167952
1 YAY Network(YAY) ke ALL
L0.02186808
1 YAY Network(YAY) ke ANG
ƒ0.000466832
1 YAY Network(YAY) ke AWG
ƒ0.00046944
1 YAY Network(YAY) ke BBD
$0.0005216
1 YAY Network(YAY) ke BAM
KM0.000440752
1 YAY Network(YAY) ke BIF
Fr0.7690992
1 YAY Network(YAY) ke BND
$0.00033904
1 YAY Network(YAY) ke BSD
$0.0002608
1 YAY Network(YAY) ke JMD
$0.04181928
1 YAY Network(YAY) ke KHR
1.047388448
1 YAY Network(YAY) ke KMF
Fr0.109536
1 YAY Network(YAY) ke LAK
5.669565104
1 YAY Network(YAY) ke LKR
රු0.079510096
1 YAY Network(YAY) ke MDL
L0.004462288
1 YAY Network(YAY) ke MGA
Ar1.1747736
1 YAY Network(YAY) ke MOP
P0.0020864
1 YAY Network(YAY) ke MVR
0.00401632
1 YAY Network(YAY) ke MWK
MK0.452777488
1 YAY Network(YAY) ke MZN
MT0.01667816
1 YAY Network(YAY) ke NPR
रु0.03695536
1 YAY Network(YAY) ke PYG
1.8495936
1 YAY Network(YAY) ke RWF
Fr0.3784208
1 YAY Network(YAY) ke SBD
$0.002146384
1 YAY Network(YAY) ke SCR
0.00392504
1 YAY Network(YAY) ke SRD
$0.0100408
1 YAY Network(YAY) ke SVC
$0.002279392
1 YAY Network(YAY) ke SZL
L0.004527488
1 YAY Network(YAY) ke TMT
m0.0009128
1 YAY Network(YAY) ke TND
د.ت0.0007717072
1 YAY Network(YAY) ke TTD
$0.001765616
1 YAY Network(YAY) ke UGX
Sh0.9117568
1 YAY Network(YAY) ke XAF
Fr0.1481344
1 YAY Network(YAY) ke XCD
$0.00070416
1 YAY Network(YAY) ke XOF
Fr0.1481344
1 YAY Network(YAY) ke XPF
Fr0.0268624
1 YAY Network(YAY) ke BWP
P0.00350776
1 YAY Network(YAY) ke BZD
$0.000524208
1 YAY Network(YAY) ke CVE
$0.024995072
1 YAY Network(YAY) ke DJF
Fr0.0461616
1 YAY Network(YAY) ke DOP
$0.016772048
1 YAY Network(YAY) ke DZD
د.ج0.034050048
1 YAY Network(YAY) ke FJD
$0.000594624
1 YAY Network(YAY) ke GNF
Fr2.267656
1 YAY Network(YAY) ke GTQ
Q0.001997728
1 YAY Network(YAY) ke GYD
$0.054548928
1 YAY Network(YAY) ke ISK
kr0.0328608

Sumber Daya YAY Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai YAY Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi YAY Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang YAY Network

Berapa nilai YAY Network (YAY) hari ini?
Harga live YAY dalam USD adalah 0.0002608 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YAY ke USD saat ini?
Harga YAY ke USD saat ini adalah $ 0.0002608. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar YAY Network?
Kapitalisasi pasar YAY adalah $ 179.36K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YAY?
Suplai beredar YAY adalah 687.75M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YAY?
YAY mencapai harga ATH sebesar 0.09812082 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YAY?
YAY mencapai harga ATL 0.000180253611537279 USD.
Berapa volume perdagangan YAY?
Volume perdagangan 24 jam live YAY adalah $ 6.01K USD.
Akankah harga YAY naik lebih tinggi tahun ini?
YAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting YAY Network (YAY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

