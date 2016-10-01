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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zcash, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zcash, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Zcash (ZEC) Hari Ini

Analisis Teknis Zcash (ZEC) Hari Ini

Halaman Analisis Zcash menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZEC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zcash di bawah ini.

Perubahan Harga Zcash (ZEC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$477.08---12.31%+20.53%+41.88%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Zcash

Indikator Teknikal Zcash

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zcash di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 1
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 7Netral 0Beli 7
Indikator Teknis:Strong SellJual 9Netral 1Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
477.3133
477.2366
R2
477.2366
477.1488
R1
477.0833
477.0945
PP
477.0066
477.0066
S1
476.8533
476.9188
S2
476.7766
476.8645
S3
476.6233
476.7766

Sinyal Pasar Zcash

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.02M
$11.60 M
$12.62 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-1.79M
Pembelian Aktif 3 Hari
$134.71 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$136.50 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
1.61M
Pembelian Aktif 7 Hari
$405.19 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$403.59 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Zcash

Aliran Masuk BersihHarga ZECUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.73 M478.16
2026-07-27$1.37 M483.70
2026-07-26$0.52 M494.84
2026-07-25-$1.57 M480.22
2026-07-24-$3.28 M495.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Zcash Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Zcash (ZEC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Zcash secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZEC/USDT
$477.15
$477.15$477.15
0.00%
0.00% (USDT)
ZEC/USDC
$477.07
$477.07$477.07
0.00%
0.00% (USDT)
ZEC/USD1
$477.14
$477.14$477.14
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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ZEC
USD
USD

1 ZEC = 477.08 USD

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