Analisis Teknis Zcash (ZEC) Hari Ini Halaman Analisis Zcash menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZEC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zcash di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Zcash (ZEC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $477.08 -- -12.31% +20.53% +41.88%

Indikator Teknikal Zcash

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zcash di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 1 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 0 Beli 7 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 9 Netral 1 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 477.3133 477.2366 R2 477.2366 477.1488 R1 477.0833 477.0945 PP 477.0066 477.0066 S1 476.8533 476.9188 S2 476.7766 476.8645 S3 476.6233 476.7766

Sinyal Pasar Zcash Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.02M $11.60 M $12.62 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -1.79M Pembelian Aktif 3 Hari $134.71 M Penjualan Aktif 3 Hari $136.50 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 1.61M Pembelian Aktif 7 Hari $405.19 M Penjualan Aktif 7 Hari $403.59 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Zcash Aliran Masuk Bersih Harga ZECUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.73 M 478.16 2026-07-27 $1.37 M 483.70 2026-07-26 $0.52 M 494.84 2026-07-25 -$1.57 M 480.22 2026-07-24 -$3.28 M 495.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Zcash (ZEC) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Zcash secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ZEC / USDT $477.15 $477.15 $477.15 0.00% 0.00% (USDT) Trade ZEC / USDC $477.07 $477.07 $477.07 0.00% 0.00% (USDT) Trade ZEC / USD1 $477.14 $477.14 $477.14 0.00% 0.00% (USDT) Trade