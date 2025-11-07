BursaDEX+
Harga live Zeta hari ini adalah 0.07898 USD. Lacak informasi harga aktual ZEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZEX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Zeta hari ini adalah 0.07898 USD. Lacak informasi harga aktual ZEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZEX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Zeta(ZEX)

Harga Live 1 ZEX ke USD:

$0.07898
-1.15%1D
USD
Grafik Harga Live Zeta (ZEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:20:45 (UTC+8)

Informasi Harga Zeta (ZEX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06705
Low 24 Jam
$ 0.08182
High 24 Jam

$ 0.06705
$ 0.08182
$ 0.21381512670815891
$ 0.022795380725593794
+0.31%

-1.15%

-4.03%

-4.03%

Harga aktual Zeta (ZEX) adalah $ 0.07898. Selama 24 jam terakhir, ZEX diperdagangkan antara low $ 0.06705 dan high $ 0.08182, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZEX adalah $ 0.21381512670815891, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022795380725593794.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZEX telah berubah sebesar +0.31% selama 1 jam terakhir, -1.15% selama 24 jam, dan -4.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zeta (ZEX)

No.1001

$ 13.56M
$ 4.49K
$ 78.98M
171.74M
1,000,000,000
999,997,208.153516
17.17%

SOL

Kapitalisasi Pasar Zeta saat ini adalah $ 13.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.49K. Suplai beredar ZEX adalah 171.74M, dan total suplainya sebesar 999997208.153516. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.98M.

Riwayat Harga Zeta (ZEX) USD

Pantau perubahan harga Zeta untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009188-1.15%
30 Days$ -0.03611-31.38%
60 Hari$ +0.02398+43.60%
90 Hari$ -0.03098-28.18%
Perubahan Harga Zeta Hari Ini

Hari ini, ZEX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0009188 (-1.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zeta 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03611 (-31.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zeta 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZEX terlihat mengalami perubahan $ +0.02398 (+43.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zeta 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03098 (-28.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zeta (ZEX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zeta sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zeta (ZEX)

Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.

Zeta tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zeta Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZEX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Zeta di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zeta dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zeta (USD)

Berapa nilai Zeta (ZEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zeta (ZEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zeta.

Cek prediksi harga Zeta sekarang!

Tokenomi Zeta (ZEX)

Memahami tokenomi Zeta (ZEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZEX sekarang!

Cara membeli Zeta (ZEX)

Ingin mengetahui cara membeli Zeta? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zeta di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZEX ke Mata Uang Lokal

1 Zeta(ZEX) ke VND
2,078.3587
1 Zeta(ZEX) ke AUD
A$0.1216292
1 Zeta(ZEX) ke GBP
0.0600248
1 Zeta(ZEX) ke EUR
0.0679228
1 Zeta(ZEX) ke USD
$0.07898
1 Zeta(ZEX) ke MYR
RM0.3301364
1 Zeta(ZEX) ke TRY
3.3321662
1 Zeta(ZEX) ke JPY
¥12.08394
1 Zeta(ZEX) ke ARS
ARS$114.6292026
1 Zeta(ZEX) ke RUB
6.417125
1 Zeta(ZEX) ke INR
7.0031566
1 Zeta(ZEX) ke IDR
Rp1,316.3328068
1 Zeta(ZEX) ke PHP
4.6550812
1 Zeta(ZEX) ke EGP
￡E.3.7349642
1 Zeta(ZEX) ke BRL
R$0.4217532
1 Zeta(ZEX) ke CAD
C$0.1113618
1 Zeta(ZEX) ke BDT
9.6363498
1 Zeta(ZEX) ke NGN
113.6395832
1 Zeta(ZEX) ke COP
$302.6047618
1 Zeta(ZEX) ke ZAR
R.1.3718826
1 Zeta(ZEX) ke UAH
3.3218988
1 Zeta(ZEX) ke TZS
T.Sh.194.05386
1 Zeta(ZEX) ke VES
Bs17.92846
1 Zeta(ZEX) ke CLP
$74.47814
1 Zeta(ZEX) ke PKR
Rs22.3229072
1 Zeta(ZEX) ke KZT
41.5458494
1 Zeta(ZEX) ke THB
฿2.5573724
1 Zeta(ZEX) ke TWD
NT$2.4468004
1 Zeta(ZEX) ke AED
د.إ0.2898566
1 Zeta(ZEX) ke CHF
Fr0.063184
1 Zeta(ZEX) ke HKD
HK$0.6136746
1 Zeta(ZEX) ke AMD
֏30.201952
1 Zeta(ZEX) ke MAD
.د.م0.734514
1 Zeta(ZEX) ke MXN
$1.4666586
1 Zeta(ZEX) ke SAR
ريال0.296175
1 Zeta(ZEX) ke ETB
Br12.1542322
1 Zeta(ZEX) ke KES
KSh10.1994772
1 Zeta(ZEX) ke JOD
د.أ0.05599682
1 Zeta(ZEX) ke PLN
0.2906464
1 Zeta(ZEX) ke RON
лв0.347512
1 Zeta(ZEX) ke SEK
kr0.7558386
1 Zeta(ZEX) ke BGN
лв0.1334762
1 Zeta(ZEX) ke HUF
Ft26.4409244
1 Zeta(ZEX) ke CZK
1.6656882
1 Zeta(ZEX) ke KWD
د.ك0.02416788
1 Zeta(ZEX) ke ILS
0.2582646
1 Zeta(ZEX) ke BOB
Bs0.544962
1 Zeta(ZEX) ke AZN
0.134266
1 Zeta(ZEX) ke TJS
SM0.7281956
1 Zeta(ZEX) ke GEL
0.2140358
1 Zeta(ZEX) ke AOA
Kz72.3922782
1 Zeta(ZEX) ke BHD
.د.ب0.02977546
1 Zeta(ZEX) ke BMD
$0.07898
1 Zeta(ZEX) ke DKK
kr0.5110006
1 Zeta(ZEX) ke HNL
L2.0803332
1 Zeta(ZEX) ke MUR
3.6283412
1 Zeta(ZEX) ke NAD
$1.3718826
1 Zeta(ZEX) ke NOK
kr0.8048062
1 Zeta(ZEX) ke NZD
$0.1397946
1 Zeta(ZEX) ke PAB
B/.0.07898
1 Zeta(ZEX) ke PGK
K0.331716
1 Zeta(ZEX) ke QAR
ر.ق0.2874872
1 Zeta(ZEX) ke RSD
дин.8.0227884
1 Zeta(ZEX) ke UZS
soʻm951.5660462
1 Zeta(ZEX) ke ALL
L6.622473
1 Zeta(ZEX) ke ANG
ƒ0.1413742
1 Zeta(ZEX) ke AWG
ƒ0.142164
1 Zeta(ZEX) ke BBD
$0.15796
1 Zeta(ZEX) ke BAM
KM0.1334762
1 Zeta(ZEX) ke BIF
Fr232.91202
1 Zeta(ZEX) ke BND
$0.102674
1 Zeta(ZEX) ke BSD
$0.07898
1 Zeta(ZEX) ke JMD
$12.664443
1 Zeta(ZEX) ke KHR
317.1884188
1 Zeta(ZEX) ke KMF
Fr33.1716
1 Zeta(ZEX) ke LAK
1,716.9564874
1 Zeta(ZEX) ke LKR
රු24.0786326
1 Zeta(ZEX) ke MDL
L1.34266
1 Zeta(ZEX) ke MGA
Ar355.76541
1 Zeta(ZEX) ke MOP
P0.63184
1 Zeta(ZEX) ke MVR
1.216292
1 Zeta(ZEX) ke MWK
MK137.1179678
1 Zeta(ZEX) ke MZN
MT5.050771
1 Zeta(ZEX) ke NPR
रु11.191466
1 Zeta(ZEX) ke PYG
560.12616
1 Zeta(ZEX) ke RWF
Fr114.59998
1 Zeta(ZEX) ke SBD
$0.6500054
1 Zeta(ZEX) ke SCR
1.10572
1 Zeta(ZEX) ke SRD
$3.04073
1 Zeta(ZEX) ke SVC
$0.6902852
1 Zeta(ZEX) ke SZL
L1.3710928
1 Zeta(ZEX) ke TMT
m0.27643
1 Zeta(ZEX) ke TND
د.ت0.23370182
1 Zeta(ZEX) ke TTD
$0.5346946
1 Zeta(ZEX) ke UGX
Sh276.11408
1 Zeta(ZEX) ke XAF
Fr44.86064
1 Zeta(ZEX) ke XCD
$0.213246
1 Zeta(ZEX) ke XOF
Fr44.86064
1 Zeta(ZEX) ke XPF
Fr8.13494
1 Zeta(ZEX) ke BWP
P1.062281
1 Zeta(ZEX) ke BZD
$0.1587498
1 Zeta(ZEX) ke CVE
$7.5694432
1 Zeta(ZEX) ke DJF
Fr13.97946
1 Zeta(ZEX) ke DOP
$5.0792038
1 Zeta(ZEX) ke DZD
د.ج10.3037308
1 Zeta(ZEX) ke FJD
$0.1800744
1 Zeta(ZEX) ke GNF
Fr686.7311
1 Zeta(ZEX) ke GTQ
Q0.6049868
1 Zeta(ZEX) ke GYD
$16.5194568
1 Zeta(ZEX) ke ISK
kr9.95148

Sumber Daya Zeta

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zeta, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Zeta
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zeta

Berapa nilai Zeta (ZEX) hari ini?
Harga live ZEX dalam USD adalah 0.07898 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZEX ke USD saat ini?
Harga ZEX ke USD saat ini adalah $ 0.07898. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zeta?
Kapitalisasi pasar ZEX adalah $ 13.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZEX?
Suplai beredar ZEX adalah 171.74M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZEX?
ZEX mencapai harga ATH sebesar 0.21381512670815891 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZEX?
ZEX mencapai harga ATL 0.022795380725593794 USD.
Berapa volume perdagangan ZEX?
Volume perdagangan 24 jam live ZEX adalah $ 4.49K USD.
Akankah harga ZEX naik lebih tinggi tahun ini?
ZEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:20:45 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

