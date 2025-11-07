Apa yang dimaksud dengan Zeta (ZEX)

Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption. Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ZEX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Zeta di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zeta dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zeta (USD)

Berapa nilai Zeta (ZEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zeta (ZEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zeta.

Cek prediksi harga Zeta sekarang!

Tokenomi Zeta (ZEX)

Memahami tokenomi Zeta (ZEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZEX sekarang!

Cara membeli Zeta (ZEX)

Ingin mengetahui cara membeli Zeta? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zeta di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZEX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Zeta

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zeta, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zeta Berapa nilai Zeta (ZEX) hari ini? Harga live ZEX dalam USD adalah 0.07898 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZEX ke USD saat ini? $ 0.07898 . Cobalah Harga ZEX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Zeta? Kapitalisasi pasar ZEX adalah $ 13.56M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZEX? Suplai beredar ZEX adalah 171.74M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZEX? ZEX mencapai harga ATH sebesar 0.21381512670815891 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZEX? ZEX mencapai harga ATL 0.022795380725593794 USD . Berapa volume perdagangan ZEX? Volume perdagangan 24 jam live ZEX adalah $ 4.49K USD . Akankah harga ZEX naik lebih tinggi tahun ini? ZEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Zeta (ZEX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

