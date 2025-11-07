BursaDEX+
Harga live zkLink hari ini adalah 0.00653 USD. Lacak informasi harga aktual ZKL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZKL dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo zkLink

Harga zkLink(ZKL)

Harga Live 1 ZKL ke USD:

$0.00653
-1.03%1D
USD
Grafik Harga Live zkLink (ZKL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:30:07 (UTC+8)

Informasi Harga zkLink (ZKL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006428
Low 24 Jam
$ 0.006913
High 24 Jam

$ 0.006428
$ 0.006913
$ 0.748212614127982
$ 0.00596346164728311
0.00%

-1.03%

-20.31%

-20.31%

Harga aktual zkLink (ZKL) adalah $ 0.00653. Selama 24 jam terakhir, ZKL diperdagangkan antara low $ 0.006428 dan high $ 0.006913, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZKL adalah $ 0.748212614127982, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00596346164728311.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZKL telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.03% selama 24 jam, dan -20.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar zkLink (ZKL)

No.1663

$ 2.60M
$ 60.10K
$ 6.53M
397.97M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.79%

ETH

Kapitalisasi Pasar zkLink saat ini adalah $ 2.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.10K. Suplai beredar ZKL adalah 397.97M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.53M.

Riwayat Harga zkLink (ZKL) USD

Pantau perubahan harga zkLink untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00006796-1.03%
30 Days$ -0.00593-47.60%
60 Hari$ -0.00821-55.70%
90 Hari$ -0.00817-55.58%
Perubahan Harga zkLink Hari Ini

Hari ini, ZKL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00006796 (-1.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga zkLink 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00593 (-47.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga zkLink 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZKL terlihat mengalami perubahan $ -0.00821 (-55.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga zkLink 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00817 (-55.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari zkLink (ZKL)?

Lihat halaman Riwayat Harga zkLink sekarang.

Apa yang dimaksud dengan zkLink (ZKL)

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

zkLink tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi zkLink Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZKL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang zkLink di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli zkLink dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga zkLink (USD)

Berapa nilai zkLink (ZKL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda zkLink (ZKL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk zkLink.

Cek prediksi harga zkLink sekarang!

Tokenomi zkLink (ZKL)

Memahami tokenomi zkLink (ZKL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZKL sekarang!

Cara membeli zkLink (ZKL)

Ingin mengetahui cara membeli zkLink? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli zkLink di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya zkLink

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai zkLink, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi zkLink
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang zkLink

Berapa nilai zkLink (ZKL) hari ini?
Harga live ZKL dalam USD adalah 0.00653 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZKL ke USD saat ini?
Harga ZKL ke USD saat ini adalah $ 0.00653. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar zkLink?
Kapitalisasi pasar ZKL adalah $ 2.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZKL?
Suplai beredar ZKL adalah 397.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZKL?
ZKL mencapai harga ATH sebesar 0.748212614127982 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZKL?
ZKL mencapai harga ATL 0.00596346164728311 USD.
Berapa volume perdagangan ZKL?
Volume perdagangan 24 jam live ZKL adalah $ 60.10K USD.
Akankah harga ZKL naik lebih tinggi tahun ini?
ZKL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZKL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

