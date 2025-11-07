BursaDEX+
Harga live Zypto hari ini adalah 0.0033 USD. Lacak informasi harga aktual ZYPTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZYPTO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZYPTO

Info Harga ZYPTO

Penjelasan ZYPTO

Whitepaper ZYPTO

Situs Web Resmi ZYPTO

Tokenomi ZYPTO

Prakiraan Harga ZYPTO

Riwayat ZYPTO

Panduan Membeli ZYPTO

Konverter ZYPTO ke Mata Uang Fiat

Spot ZYPTO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Zypto

Harga Zypto(ZYPTO)

Harga Live 1 ZYPTO ke USD:

$0.0033
-0.30%1D
USD
Grafik Harga Live Zypto (ZYPTO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:00 (UTC+8)

Informasi Harga Zypto (ZYPTO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00301
Low 24 Jam
$ 0.00351
High 24 Jam

$ 0.00301
$ 0.00351
$ 0.062455797377631656
$ 0.002988836457656433
+1.85%

-0.30%

-11.53%

-11.53%

Harga aktual Zypto (ZYPTO) adalah $ 0.0033. Selama 24 jam terakhir, ZYPTO diperdagangkan antara low $ 0.00301 dan high $ 0.00351, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZYPTO adalah $ 0.062455797377631656, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002988836457656433.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZYPTO telah berubah sebesar +1.85% selama 1 jam terakhir, -0.30% selama 24 jam, dan -11.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zypto (ZYPTO)

No.1597

$ 2.96M
$ 47.03K
$ 3.30M
896.46M
1,000,000,000
896,457,994
89.64%

ETH

Kapitalisasi Pasar Zypto saat ini adalah $ 2.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 47.03K. Suplai beredar ZYPTO adalah 896.46M, dan total suplainya sebesar 896457994. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.30M.

Riwayat Harga Zypto (ZYPTO) USD

Pantau perubahan harga Zypto untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000099-0.30%
30 Days$ -0.00216-39.57%
60 Hari$ -0.00228-40.87%
90 Hari$ -0.0023-41.08%
Perubahan Harga Zypto Hari Ini

Hari ini, ZYPTO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000099 (-0.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zypto 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00216 (-39.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zypto 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZYPTO terlihat mengalami perubahan $ -0.00228 (-40.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zypto 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0023 (-41.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zypto (ZYPTO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zypto sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zypto (ZYPTO)

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

Zypto tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zypto Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZYPTO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Zypto di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zypto dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zypto (USD)

Berapa nilai Zypto (ZYPTO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zypto (ZYPTO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zypto.

Cek prediksi harga Zypto sekarang!

Tokenomi Zypto (ZYPTO)

Memahami tokenomi Zypto (ZYPTO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZYPTO sekarang!

Cara membeli Zypto (ZYPTO)

Ingin mengetahui cara membeli Zypto? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zypto di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZYPTO ke Mata Uang Lokal

1 Zypto(ZYPTO) ke VND
1 Zypto(ZYPTO) ke AUD
1 Zypto(ZYPTO) ke GBP
1 Zypto(ZYPTO) ke EUR
1 Zypto(ZYPTO) ke USD
1 Zypto(ZYPTO) ke MYR
1 Zypto(ZYPTO) ke TRY
1 Zypto(ZYPTO) ke JPY
1 Zypto(ZYPTO) ke ARS
1 Zypto(ZYPTO) ke RUB
1 Zypto(ZYPTO) ke INR
1 Zypto(ZYPTO) ke IDR
1 Zypto(ZYPTO) ke PHP
1 Zypto(ZYPTO) ke EGP
1 Zypto(ZYPTO) ke BRL
1 Zypto(ZYPTO) ke CAD
1 Zypto(ZYPTO) ke BDT
1 Zypto(ZYPTO) ke NGN
1 Zypto(ZYPTO) ke COP
1 Zypto(ZYPTO) ke ZAR
1 Zypto(ZYPTO) ke UAH
1 Zypto(ZYPTO) ke TZS
1 Zypto(ZYPTO) ke VES
1 Zypto(ZYPTO) ke CLP
1 Zypto(ZYPTO) ke PKR
1 Zypto(ZYPTO) ke KZT
1 Zypto(ZYPTO) ke THB
1 Zypto(ZYPTO) ke TWD
1 Zypto(ZYPTO) ke AED
1 Zypto(ZYPTO) ke CHF
1 Zypto(ZYPTO) ke HKD
1 Zypto(ZYPTO) ke AMD
1 Zypto(ZYPTO) ke MAD
1 Zypto(ZYPTO) ke MXN
1 Zypto(ZYPTO) ke SAR
1 Zypto(ZYPTO) ke ETB
1 Zypto(ZYPTO) ke KES
1 Zypto(ZYPTO) ke JOD
1 Zypto(ZYPTO) ke PLN
1 Zypto(ZYPTO) ke RON
1 Zypto(ZYPTO) ke SEK
1 Zypto(ZYPTO) ke BGN
1 Zypto(ZYPTO) ke HUF
1 Zypto(ZYPTO) ke CZK
1 Zypto(ZYPTO) ke KWD
1 Zypto(ZYPTO) ke ILS
1 Zypto(ZYPTO) ke BOB
1 Zypto(ZYPTO) ke AZN
1 Zypto(ZYPTO) ke TJS
1 Zypto(ZYPTO) ke GEL
1 Zypto(ZYPTO) ke AOA
1 Zypto(ZYPTO) ke BHD
1 Zypto(ZYPTO) ke BMD
1 Zypto(ZYPTO) ke DKK
1 Zypto(ZYPTO) ke HNL
1 Zypto(ZYPTO) ke MUR
1 Zypto(ZYPTO) ke NAD
1 Zypto(ZYPTO) ke NOK
1 Zypto(ZYPTO) ke NZD
1 Zypto(ZYPTO) ke PAB
1 Zypto(ZYPTO) ke PGK
1 Zypto(ZYPTO) ke QAR
1 Zypto(ZYPTO) ke RSD
1 Zypto(ZYPTO) ke UZS
1 Zypto(ZYPTO) ke ALL
1 Zypto(ZYPTO) ke ANG
1 Zypto(ZYPTO) ke AWG
1 Zypto(ZYPTO) ke BBD
1 Zypto(ZYPTO) ke BAM
1 Zypto(ZYPTO) ke BIF
1 Zypto(ZYPTO) ke BND
1 Zypto(ZYPTO) ke BSD
1 Zypto(ZYPTO) ke JMD
1 Zypto(ZYPTO) ke KHR
1 Zypto(ZYPTO) ke KMF
1 Zypto(ZYPTO) ke LAK
1 Zypto(ZYPTO) ke LKR
1 Zypto(ZYPTO) ke MDL
1 Zypto(ZYPTO) ke MGA
1 Zypto(ZYPTO) ke MOP
1 Zypto(ZYPTO) ke MVR
1 Zypto(ZYPTO) ke MWK
1 Zypto(ZYPTO) ke MZN
1 Zypto(ZYPTO) ke NPR
1 Zypto(ZYPTO) ke PYG
1 Zypto(ZYPTO) ke RWF
1 Zypto(ZYPTO) ke SBD
1 Zypto(ZYPTO) ke SCR
1 Zypto(ZYPTO) ke SRD
1 Zypto(ZYPTO) ke SVC
1 Zypto(ZYPTO) ke SZL
1 Zypto(ZYPTO) ke TMT
1 Zypto(ZYPTO) ke TND
1 Zypto(ZYPTO) ke TTD
1 Zypto(ZYPTO) ke UGX
1 Zypto(ZYPTO) ke XAF
1 Zypto(ZYPTO) ke XCD
1 Zypto(ZYPTO) ke XOF
1 Zypto(ZYPTO) ke XPF
1 Zypto(ZYPTO) ke BWP
1 Zypto(ZYPTO) ke BZD
1 Zypto(ZYPTO) ke CVE
1 Zypto(ZYPTO) ke DJF
1 Zypto(ZYPTO) ke DOP
1 Zypto(ZYPTO) ke DZD
1 Zypto(ZYPTO) ke FJD
1 Zypto(ZYPTO) ke GNF
1 Zypto(ZYPTO) ke GTQ
1 Zypto(ZYPTO) ke GYD
1 Zypto(ZYPTO) ke ISK
Sumber Daya Zypto

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zypto, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Zypto
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zypto

Berapa nilai Zypto (ZYPTO) hari ini?
Harga live ZYPTO dalam USD adalah 0.0033 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZYPTO ke USD saat ini?
Harga ZYPTO ke USD saat ini adalah $ 0.0033. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zypto?
Kapitalisasi pasar ZYPTO adalah $ 2.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZYPTO?
Suplai beredar ZYPTO adalah 896.46M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZYPTO?
ZYPTO mencapai harga ATH sebesar 0.062455797377631656 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZYPTO?
ZYPTO mencapai harga ATL 0.002988836457656433 USD.
Berapa volume perdagangan ZYPTO?
Volume perdagangan 24 jam live ZYPTO adalah $ 47.03K USD.
Akankah harga ZYPTO naik lebih tinggi tahun ini?
ZYPTO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZYPTO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zypto (ZYPTO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZYPTO ke USD

Jumlah

ZYPTO
USD
1 ZYPTO = 0.0033 USD

Perdagangkan ZYPTO

ZYPTO/USDT
$0.0033
-0.60%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

