Harga A Gently Used Couch Hari Ini

Harga live A Gently Used Couch ($COUCH) hari ini adalah $ 0.0000085, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $COUCH ke USD saat ini adalah $ 0.0000085 per $COUCH.

A Gently Used Couch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,399.78, dengan suplai yang beredar 988.09M $COUCH. Selama 24 jam terakhir, $COUCH diperdagangkan antara $ 0.00000844 (low) dan $ 0.0000085 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00023218, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000081.

Dalam kinerja jangka pendek, $COUCH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar A Gently Used Couch ($COUCH)

Kapitalisasi Pasar $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Suplai Peredaran 988.09M 988.09M 988.09M Total Suplai 988,091,237.40292 988,091,237.40292 988,091,237.40292

Kapitalisasi Pasar A Gently Used Couch saat ini adalah $ 8.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $COUCH adalah 988.09M, dan total suplainya sebesar 988091237.40292. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.40K.