Apa yang dimaksud dengan Aether Games (AEG)

Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Spanning 14 novels, it's a tale of magic, conflict, and destiny that has captivated millions worldwide. Its rich narrative and deep lore have made it one of the best-selling fantasy series ever, securing its place as a cultural phenomenon with a successful TV adaptation on AmazonPrime. Token Utility $AEG: Empowering Aether Games Ecosystem

Sumber Daya Aether Games (AEG) Whitepaper Situs Web Resmi

AEG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Aether Games (AEG)

Memahami tokenomi Aether Games (AEG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AEG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Aether Games (AEG) Berapa nilai Aether Games (AEG) hari ini? Harga live AEG dalam USD adalah 0 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AEG ke USD saat ini? $ 0 . Cobalah Harga AEG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Aether Games? Kapitalisasi pasar AEG adalah $ 106.13K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AEG? Suplai beredar AEG adalah 444.89M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AEG? AEG mencapai harga ATH sebesar 0.343817 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AEG? AEG mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan AEG? Volume perdagangan 24 jam live AEG adalah -- USD . Akankah harga AEG naik lebih tinggi tahun ini? AEG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AEG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Aether Games (AEG)