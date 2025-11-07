BursaDEX+
Harga live Aether Games hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual AEG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AEG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AEG

Info Harga AEG

Penjelasan AEG

Whitepaper AEG

Situs Web Resmi AEG

Tokenomi AEG

Prakiraan Harga AEG

Logo Aether Games

Harga Aether Games (AEG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AEG ke USD:

$0.00024125
$0.00024125$0.00024125
+3.40%1D
Grafik Harga Live Aether Games (AEG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:43:00 (UTC+8)

Informasi Harga Aether Games (AEG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.343817
$ 0.343817$ 0.343817

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+3.46%

-11.82%

-11.82%

Harga aktual Aether Games (AEG) adalah --. Selama 24 jam terakhir, AEG diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAEG adalah $ 0.343817, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AEG telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, +3.46% selama 24 jam, dan -11.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aether Games (AEG)

$ 106.13K
$ 106.13K$ 106.13K

--
----

$ 238.56K
$ 238.56K$ 238.56K

444.89M
444.89M 444.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Aether Games saat ini adalah $ 106.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AEG adalah 444.89M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 238.56K.

Riwayat Harga Aether Games (AEG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Aether Games ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Aether Games ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Aether Games ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Aether Games ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.46%
30 Days$ 0-46.39%
60 Hari$ 0-46.20%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Aether Games (AEG)

Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Spanning 14 novels, it's a tale of magic, conflict, and destiny that has captivated millions worldwide. Its rich narrative and deep lore have made it one of the best-selling fantasy series ever, securing its place as a cultural phenomenon with a successful TV adaptation on AmazonPrime. Token Utility $AEG: Empowering Aether Games Ecosystem

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Aether Games (AEG)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Aether Games (USD)

Berapa nilai Aether Games (AEG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aether Games (AEG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aether Games.

Cek prediksi harga Aether Games sekarang!

AEG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Aether Games (AEG)

Memahami tokenomi Aether Games (AEG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AEG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Aether Games (AEG)

Berapa nilai Aether Games (AEG) hari ini?
Harga live AEG dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AEG ke USD saat ini?
Harga AEG ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aether Games?
Kapitalisasi pasar AEG adalah $ 106.13K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AEG?
Suplai beredar AEG adalah 444.89M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AEG?
AEG mencapai harga ATH sebesar 0.343817 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AEG?
AEG mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan AEG?
Volume perdagangan 24 jam live AEG adalah -- USD.
Akankah harga AEG naik lebih tinggi tahun ini?
AEG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AEG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:43:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

