Harga Aftermath Staked SUI Hari Ini

Harga live Aftermath Staked SUI (AFSUI) hari ini adalah $ 1.86, dengan perubahan 3.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AFSUI ke USD saat ini adalah $ 1.86 per AFSUI.

Aftermath Staked SUI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,768,143, dengan suplai yang beredar 5.75M AFSUI. Selama 24 jam terakhir, AFSUI diperdagangkan antara $ 1.86 (low) dan $ 1.94 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 11,460.33, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00177634.

Dalam kinerja jangka pendek, AFSUI bergerak -0.64% dalam satu jam terakhir dan -9.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aftermath Staked SUI (AFSUI)

Kapitalisasi Pasar $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M Suplai Peredaran 5.75M 5.75M 5.75M Total Suplai 5,753,588.384623882 5,753,588.384623882 5,753,588.384623882

