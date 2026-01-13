Harga Anti 9 to 5 Hari Ini

Harga live Anti 9 to 5 (925) hari ini adalah $ 0.00002584, dengan perubahan 3.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 925 ke USD saat ini adalah $ 0.00002584 per 925.

Anti 9 to 5 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,904, dengan suplai yang beredar 925.00M 925. Selama 24 jam terakhir, 925 diperdagangkan antara $ 0.00002451 (low) dan $ 0.00003094 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000066, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002355.

Dalam kinerja jangka pendek, 925 bergerak +5.30% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Anti 9 to 5 (925)

Kapitalisasi Pasar $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K Suplai Peredaran 925.00M 925.00M 925.00M Total Suplai 924,998,327.448974 924,998,327.448974 924,998,327.448974

