BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live aster dog hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual ADOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ADOG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live aster dog hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual ADOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ADOG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ADOG

Info Harga ADOG

Penjelasan ADOG

Situs Web Resmi ADOG

Tokenomi ADOG

Prakiraan Harga ADOG

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo aster dog

Harga aster dog (ADOG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ADOG ke USD:

$0.00045034
$0.00045034$0.00045034
-9.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live aster dog (ADOG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:21:30 (UTC+8)

Informasi Harga aster dog (ADOG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372484
$ 0.00372484$ 0.00372484

$ 0
$ 0$ 0

-3.29%

-11.61%

-6.69%

-6.69%

Harga aktual aster dog (ADOG) adalah --. Selama 24 jam terakhir, ADOG diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highADOG adalah $ 0.00372484, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ADOG telah berubah sebesar -3.29% selama 1 jam terakhir, -11.61% selama 24 jam, dan -6.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar aster dog (ADOG)

$ 450.34K
$ 450.34K$ 450.34K

--
----

$ 450.34K
$ 450.34K$ 450.34K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar aster dog saat ini adalah $ 450.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ADOG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 450.34K.

Riwayat Harga aster dog (ADOG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga aster dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga aster dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga aster dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga aster dog ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-11.61%
30 Days$ 0-77.90%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya aster dog (ADOG)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga aster dog (USD)

Berapa nilai aster dog (ADOG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda aster dog (ADOG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk aster dog.

Cek prediksi harga aster dog sekarang!

ADOG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi aster dog (ADOG)

Memahami tokenomi aster dog (ADOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ADOG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang aster dog (ADOG)

Berapa nilai aster dog (ADOG) hari ini?
Harga live ADOG dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ADOG ke USD saat ini?
Harga ADOG ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar aster dog?
Kapitalisasi pasar ADOG adalah $ 450.34K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ADOG?
Suplai beredar ADOG adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ADOG?
ADOG mencapai harga ATH sebesar 0.00372484 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ADOG?
ADOG mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan ADOG?
Volume perdagangan 24 jam live ADOG adalah -- USD.
Akankah harga ADOG naik lebih tinggi tahun ini?
ADOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ADOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:21:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting aster dog (ADOG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,153.97
$100,153.97$100,153.97

-1.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,241.83
$3,241.83$3,241.83

-1.76%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0710
$1.0710$1.0710

+24.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.75
$152.75$152.75

-2.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,153.97
$100,153.97$100,153.97

-1.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,241.83
$3,241.83$3,241.83

-1.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.75
$152.75$152.75

-2.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1740
$2.1740$2.1740

-2.70%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$942.59
$942.59$942.59

+0.96%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014741
$0.00014741$0.00014741

+2,848.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.235
$4.235$4.235

+323.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007786
$0.007786$0.007786

+264.85%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003626
$0.00003626$0.00003626

+236.67%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.7442
$15.7442$15.7442

+157.67%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009184
$0.009184$0.009184

+129.60%