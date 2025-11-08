Harga Aurk AI Hari Ini

Harga live Aurk AI (AURK) hari ini adalah $ 0.00062769, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AURK ke USD saat ini adalah $ 0.00062769 per AURK.

Aurk AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,926, dengan suplai yang beredar 73.17M AURK. Selama 24 jam terakhir, AURK diperdagangkan antara $ 0.00061534 (low) dan $ 0.00062769 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.147918, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00044202.

Dalam kinerja jangka pendek, AURK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aurk AI (AURK)

Kapitalisasi Pasar $ 45.93K$ 45.93K $ 45.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 62.77K$ 62.77K $ 62.77K Suplai Peredaran 73.17M 73.17M 73.17M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

