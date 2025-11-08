Harga Barking Dog Hari Ini

Harga live Barking Dog (BARK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BARK ke USD saat ini adalah -- per BARK.

Barking Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,964.74, dengan suplai yang beredar 993.86M BARK. Selama 24 jam terakhir, BARK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00119461, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BARK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Barking Dog (BARK)

Kapitalisasi Pasar $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Suplai Peredaran 993.86M 993.86M 993.86M Total Suplai 993,860,328.290249 993,860,328.290249 993,860,328.290249

