Harga Based Froc Hari Ini

Harga live Based Froc (FROC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROC ke USD saat ini adalah $ 0 per FROC.

Based Froc saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 419,842, dengan suplai yang beredar 100.00B FROC. Selama 24 jam terakhir, FROC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FROC bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan +17.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Based Froc (FROC)

Kapitalisasi Pasar $ 419.84K$ 419.84K $ 419.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 419.84K$ 419.84K $ 419.84K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Based Froc saat ini adalah $ 419.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROC adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 419.84K.