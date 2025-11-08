Harga BCPAY FinTech Hari Ini

Harga live BCPAY FinTech (BCPAY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BCPAY ke USD saat ini adalah -- per BCPAY.

BCPAY FinTech saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,343, dengan suplai yang beredar 57.00M BCPAY. Selama 24 jam terakhir, BCPAY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.258408, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BCPAY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BCPAY FinTech (BCPAY)

Kapitalisasi Pasar $ 23.34K$ 23.34K $ 23.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.81K$ 34.81K $ 34.81K Suplai Peredaran 57.00M 57.00M 57.00M Total Suplai 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BCPAY FinTech saat ini adalah $ 23.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BCPAY adalah 57.00M, dan total suplainya sebesar 85000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.81K.