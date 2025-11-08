Harga Beware of Geeks Bearing Grifts Hari Ini

Harga live Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOGBG ke USD saat ini adalah -- per BOGBG.

Beware of Geeks Bearing Grifts saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,504.73, dengan suplai yang beredar 1.00T BOGBG. Selama 24 jam terakhir, BOGBG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BOGBG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Kapitalisasi Pasar $ 9.50K$ 9.50K $ 9.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.50K$ 9.50K $ 9.50K Suplai Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Beware of Geeks Bearing Grifts saat ini adalah $ 9.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOGBG adalah 1.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.50K.