Harga BISO Hari Ini

Harga live BISO (BISO) hari ini adalah $ 0.000162, dengan perubahan 19.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BISO ke USD saat ini adalah $ 0.000162 per BISO.

BISO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,020, dengan suplai yang beredar 210.00M BISO. Selama 24 jam terakhir, BISO diperdagangkan antara $ 0.00013593 (low) dan $ 0.00018827 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.269004, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00013415.

Dalam kinerja jangka pendek, BISO bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +5.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BISO (BISO)

Kapitalisasi Pasar $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Suplai Peredaran 210.00M 210.00M 210.00M Total Suplai 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BISO saat ini adalah $ 34.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BISO adalah 210.00M, dan total suplainya sebesar 210000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.02K.