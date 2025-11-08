Harga BitcoinSoV Hari Ini

Harga live BitcoinSoV (BSOV) hari ini adalah $ 0.00328951, dengan perubahan 0.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BSOV ke USD saat ini adalah $ 0.00328951 per BSOV.

BitcoinSoV saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,194.9, dengan suplai yang beredar 3.71M BSOV. Selama 24 jam terakhir, BSOV diperdagangkan antara $ 0.00325986 (low) dan $ 0.00341221 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.309388, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BSOV bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BitcoinSoV (BSOV)

Kapitalisasi Pasar $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.88K$ 68.88K $ 68.88K Suplai Peredaran 3.71M 3.71M 3.71M Total Suplai 20,938,751.0 20,938,751.0 20,938,751.0

Kapitalisasi Pasar BitcoinSoV saat ini adalah $ 12.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BSOV adalah 3.71M, dan total suplainya sebesar 20938751.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.88K.