Harga live Blue Pepe hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BLUPEPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLUPEPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLUPEPE

Info Harga BLUPEPE

Penjelasan BLUPEPE

Situs Web Resmi BLUPEPE

Tokenomi BLUPEPE

Prakiraan Harga BLUPEPE

Logo Blue Pepe

Harga Blue Pepe (BLUPEPE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BLUPEPE ke USD:

$0.00012397
$0.00012397
-3.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Blue Pepe (BLUPEPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:57:57 (UTC+8)

Informasi Harga Blue Pepe (BLUPEPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00672079
$ 0.00672079

$ 0
$ 0

+1.30%

-3.92%

-17.07%

-17.07%

Harga aktual Blue Pepe (BLUPEPE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BLUPEPE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLUPEPE adalah $ 0.00672079, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLUPEPE telah berubah sebesar +1.30% selama 1 jam terakhir, -3.92% selama 24 jam, dan -17.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Blue Pepe (BLUPEPE)

$ 123.70K
$ 123.70K

--
--

$ 123.70K
$ 123.70K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Blue Pepe saat ini adalah $ 123.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLUPEPE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 123.70K.

Riwayat Harga Blue Pepe (BLUPEPE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Blue Pepe ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Blue Pepe ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Blue Pepe ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Blue Pepe ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.92%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Blue Pepe (BLUPEPE)

Once upon a meme, Base was for everyone — a place to build onchain, a canvas for creators, and a launchpad for wild ideas. It was our onchain summer, fast, based, and buzzing with life.

Now Blue Pepe peeks out, not to preach, but to remind us of the magic we first felt. A wide grin, a blue glow, and a simple dream: to bring the fun back and build a truly based community. No hype. No noise. Just pure blue energy.

0x8a910eA80fC09D5b5a2120521A39B67980df0BC4

ABOUT From the deep corners of meme-land, a blue frog reappears. He’s not a savior — he’s a reminder. That the golden era of Base wasn’t about charts or words, but laughter, chaos, and the connections we built onchain. Blue Pepe just shows up, smiles, and paints the chain blue again. Because sometimes, the world doesn’t need more talk — it just needs another good laugh.

Blue Pepe isn’t about numbers — but if you must know, here’s the funny part Total Supply – 1,000,000,000 $BLUPEPE Enough $BLUPEPE for every believer who still laughs. Zero Tax Because taxes kill the joke. LP Locked Forever Safe, strong, and meme-proof. Community Rules Pepe’s just the face. You’re the movement. No Dev Wallet No hidden stash. No puppeteer. Just people. Built on Base Fast, bright, and ready to be painted blue again.

Why blue? Because green got boring. Blue is the future, clarity, and a bit of rebellion.

Who’s it for?

Who made it?

Is there a roadmap?

How far will this go?

What’s the goal?

We’re not a cult — we just like the same color. We’re not marketers — we just make each other laugh. If you smiled when you saw this frog, you’re already one of us.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Blue Pepe (BLUPEPE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Blue Pepe (USD)

Berapa nilai Blue Pepe (BLUPEPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blue Pepe (BLUPEPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blue Pepe.

Cek prediksi harga Blue Pepe sekarang!

BLUPEPE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Blue Pepe (BLUPEPE)

Memahami tokenomi Blue Pepe (BLUPEPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLUPEPE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Blue Pepe (BLUPEPE)

Berapa nilai Blue Pepe (BLUPEPE) hari ini?
Harga live BLUPEPE dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLUPEPE ke USD saat ini?
Harga BLUPEPE ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Blue Pepe?
Kapitalisasi pasar BLUPEPE adalah $ 123.70K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLUPEPE?
Suplai beredar BLUPEPE adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLUPEPE?
BLUPEPE mencapai harga ATH sebesar 0.00672079 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLUPEPE?
BLUPEPE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BLUPEPE?
Volume perdagangan 24 jam live BLUPEPE adalah -- USD.
Akankah harga BLUPEPE naik lebih tinggi tahun ini?
BLUPEPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLUPEPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:57:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Blue Pepe (BLUPEPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,370.66

$3,239.67

$1.0874

$152.54

$1.0005

$100,370.66

$3,239.67

$152.54

$2.1877

$0.16223

