Harga Brad Hari Ini

Harga live Brad (BRAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRAD ke USD saat ini adalah -- per BRAD.

Brad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,140, dengan suplai yang beredar 1.00B BRAD. Selama 24 jam terakhir, BRAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00154462, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Brad (BRAD)

Kapitalisasi Pasar $ 31.14K$ 31.14K $ 31.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.14K$ 31.14K $ 31.14K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Brad saat ini adalah $ 31.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRAD adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.14K.