Berapa harga saat ini dari Bridged WBNB?

Bridged WBNB diperdagangkan pada Rp15031723.580, yang mewakili pergerakan harga sebesar 0.96% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan WBNB dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 0.96% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika WBNB unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Bridged WBNB dibandingkan dengan token Harmony Ecosystem,Velas Ecosystem,Theta Ecosystem,Milkomeda (Cardano) Ecosystem,Conflux Ecosystem,Meter Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged WBNB?

Dalam segmen Harmony Ecosystem,Velas Ecosystem,Theta Ecosystem,Milkomeda (Cardano) Ecosystem,Conflux Ecosystem,Meter Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged WBNB, WBNB menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Bridged WBNB hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp56917220312.0 menempatkan WBNB pada peringkat #2513, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp11066363.740 hingga Rp15391075.880, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan WBNB?

Bridged WBNB telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi WBNB?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 3790.764308353295, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.