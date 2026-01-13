BursaDEX+
Harga live Bubb hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BUBB adalah 569,999 USD. Lacak informasi harga aktual BUBB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Bubb hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BUBB adalah 569,999 USD. Lacak informasi harga aktual BUBB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BUBB

Info Harga BUBB

Penjelasan BUBB

Situs Web Resmi BUBB

Tokenomi BUBB

Prakiraan Harga BUBB

Logo Bubb

Harga Bubb (BUBB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BUBB ke USD:

$0.00057003
$0.00057003$0.00057003
-2.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Bubb (BUBB)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:48:00 (UTC+8)

Harga Bubb Hari Ini

Harga live Bubb (BUBB) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUBB ke USD saat ini adalah $ 0 per BUBB.

Bubb saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 569,999, dengan suplai yang beredar 1.00B BUBB. Selama 24 jam terakhir, BUBB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04118921, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUBB bergerak -0.25% dalam satu jam terakhir dan -8.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bubb (BUBB)

$ 570.00K
$ 570.00K$ 570.00K

--
----

$ 570.00K
$ 570.00K$ 570.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bubb saat ini adalah $ 570.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUBB adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 570.00K.

Riwayat Harga Bubb USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04118921
$ 0.04118921$ 0.04118921

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-2.04%

-8.44%

-8.44%

Riwayat Harga Bubb (BUBB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bubb ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bubb ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bubb ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bubb ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.04%
30 Days$ 0-21.39%
60 Hari$ 0-23.00%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Bubb

Prediksi Harga Bubb (BUBB) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BUBB pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Bubb (BUBB) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bubb berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Bubb yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BUBB pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Bubb.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bubb (BUBB)

Situs Web Resmi

Tentang Bubb

Berapa harga saat ini dari Bubb?

Bubb (BUBB) diperdagangkan pada Rp9.616976130, mencerminkan pergerakan harga sebesar -2.04% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Bubb dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), BUBB sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif BUBB diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, BUBB mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Bubb?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat BUBB?

Bubb saat ini menempati peringkat pasar #4485 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp9616453129.0, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Bubb dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.04% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Bubb dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), BUBB menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bubb

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:48:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bubb (BUBB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Bubb Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.