Berapa nilai BUCK saat ini?

BUCK saat ini diperdagangkan seharga Rp16937.4800, dengan pergerakan harga sebesar 0.34% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BUCK hari ini, naik atau turun?

BUCK telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Ethereum Ecosystem,Governance.

Seberapa populer BUCK hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BUCK.

Apa yang membuat BUCK berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Ethereum Ecosystem,Governance dan dibangun di atas jaringan --, BUCK menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BUCK yang beredar di pasar?

Terdapat 838085.82303 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah BUCK sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp17342.3600, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp16318.1991700, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.