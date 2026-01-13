BursaDEX+
Harga live BUCK hari ini adalah 1.004 USD. Kapitalisasi pasar BUCK adalah 840,831 USD. Lacak informasi harga aktual BUCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live BUCK hari ini adalah 1.004 USD. Kapitalisasi pasar BUCK adalah 840,831 USD. Lacak informasi harga aktual BUCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BUCK

Info Harga BUCK

Penjelasan BUCK

Whitepaper BUCK

Situs Web Resmi BUCK

Tokenomi BUCK

Prakiraan Harga BUCK

Harga BUCK (BUCK)

Tidak masuk listing

$1.003
+0.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live BUCK (BUCK)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:48:07 (UTC+8)

Harga BUCK Hari Ini

Harga live BUCK (BUCK) hari ini adalah $ 1.004, dengan perubahan 0.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUCK ke USD saat ini adalah $ 1.004 per BUCK.

BUCK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 840,831, dengan suplai yang beredar 838.09K BUCK. Selama 24 jam terakhir, BUCK diperdagangkan antara $ 0.99384 (low) dan $ 1.012 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.028, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.967291.

Dalam kinerja jangka pendek, BUCK bergerak +0.29% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BUCK (BUCK)

Kapitalisasi Pasar BUCK saat ini adalah $ 840.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUCK adalah 838.09K, dan total suplainya sebesar 838085.82303. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 840.83K.

Riwayat Harga BUCK USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.29%

+0.34%

--

--

Riwayat Harga BUCK (BUCK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BUCK ke USD adalah $ +0.00344477.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BUCK ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BUCK ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BUCK ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00344477+0.34%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk BUCK

Prediksi Harga BUCK (BUCK) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BUCK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BUCK (BUCK) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BUCK berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya BUCK (BUCK)

Tentang BUCK

Berapa nilai BUCK saat ini?

BUCK saat ini diperdagangkan seharga Rp16937.4800, dengan pergerakan harga sebesar 0.34% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BUCK hari ini, naik atau turun?

BUCK telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Ethereum Ecosystem,Governance.

Seberapa populer BUCK hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BUCK.

Apa yang membuat BUCK berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Ethereum Ecosystem,Governance dan dibangun di atas jaringan --, BUCK menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BUCK yang beredar di pasar?

Terdapat 838085.82303 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah BUCK sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp17342.3600, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp16318.1991700, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BUCK

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:48:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BUCK (BUCK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi BUCK Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.