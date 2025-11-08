Harga Buddha Hari Ini

Harga live Buddha (BUDDHA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUDDHA ke USD saat ini adalah -- per BUDDHA.

Buddha saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,249, dengan suplai yang beredar 100.00B BUDDHA. Selama 24 jam terakhir, BUDDHA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00005536, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUDDHA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Buddha (BUDDHA)

Kapitalisasi Pasar $ 62.25K$ 62.25K $ 62.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 622.49K$ 622.49K $ 622.49K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

