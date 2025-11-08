Harga Burning Man Coin Hari Ini

Harga live Burning Man Coin (BURNINGMAN) hari ini adalah $ 0.0000055, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BURNINGMAN ke USD saat ini adalah $ 0.0000055 per BURNINGMAN.

Burning Man Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,492.79, dengan suplai yang beredar 999.20M BURNINGMAN. Selama 24 jam terakhir, BURNINGMAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00014156, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000491.

Dalam kinerja jangka pendek, BURNINGMAN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Burning Man Coin (BURNINGMAN)

Kapitalisasi Pasar $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Suplai Peredaran 999.20M 999.20M 999.20M Total Suplai 999,204,335.031226 999,204,335.031226 999,204,335.031226

Kapitalisasi Pasar Burning Man Coin saat ini adalah $ 5.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BURNINGMAN adalah 999.20M, dan total suplainya sebesar 999204335.031226. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.49K.