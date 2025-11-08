Harga Captain GOOFY Hari Ini

Harga live Captain GOOFY (GOOF) hari ini adalah $ 0.00000118, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOOF ke USD saat ini adalah $ 0.00000118 per GOOF.

Captain GOOFY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,842.73, dengan suplai yang beredar 10.00B GOOF. Selama 24 jam terakhir, GOOF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00008192, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000111.

Dalam kinerja jangka pendek, GOOF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Captain GOOFY (GOOF)

Kapitalisasi Pasar $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

