Harga Chickenus Maximus Hari Ini

Harga live Chickenus Maximus (CHICKENUS) hari ini adalah $ 0.00010994, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHICKENUS ke USD saat ini adalah $ 0.00010994 per CHICKENUS.

Chickenus Maximus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,994.48, dengan suplai yang beredar 100.00M CHICKENUS. Selama 24 jam terakhir, CHICKENUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00269216, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009761.

Dalam kinerja jangka pendek, CHICKENUS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chickenus Maximus (CHICKENUS)

Kapitalisasi Pasar $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Chickenus Maximus saat ini adalah $ 10.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHICKENUS adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.99K.