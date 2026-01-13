Berapa harga real-time Chog hari ini?

Harga live Chog berada pada Rp29.168398700, bergerak -14.07% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk CHOG?

CHOG telah diperdagangkan antara Rp28.805018900 dan Rp37.913975400, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Chog hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana CHOG saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa CHOG menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Chog?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp29168381830.0, Chog berada di peringkat #3178, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami CHOG baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Chog dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp92.727135900, sementara ATL-nya adalah Rp24.336324600, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar CHOG?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000.0 token), kinerja kategori dalam NFT,Meme,Monad Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.