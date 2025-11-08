Harga CLAPCAT Hari Ini

Harga live CLAPCAT ($CLAP) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $CLAP ke USD saat ini adalah -- per $CLAP.

CLAPCAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,598.99, dengan suplai yang beredar 794.91M $CLAP. Selama 24 jam terakhir, $CLAP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00480693, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $CLAP bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -35.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CLAPCAT ($CLAP)

Kapitalisasi Pasar $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Suplai Peredaran 794.91M 794.91M 794.91M Total Suplai 794,905,429.779363 794,905,429.779363 794,905,429.779363

Kapitalisasi Pasar CLAPCAT saat ini adalah $ 5.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $CLAP adalah 794.91M, dan total suplainya sebesar 794905429.779363. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.60K.