Harga live Clean Food (CF) hari ini adalah $ 0.00186903, dengan perubahan 266.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CF ke USD saat ini adalah $ 0.00186903 per CF.

Clean Food saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 164,475, dengan suplai yang beredar 88.00M CF. Selama 24 jam terakhir, CF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00215901 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03350273, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -27.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Kapitalisasi Pasar $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Suplai Peredaran 88.00M 88.00M 88.00M Total Suplai 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Clean Food saat ini adalah $ 164.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CF adalah 88.00M, dan total suplainya sebesar 88000000.0.