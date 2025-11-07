BursaDEX+
Harga live Crumbcat hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CRUMB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRUMB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Crumbcat (CRUMB)

Harga Live 1 CRUMB ke USD:

$0.00031325
$0.00031325
+3.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Crumbcat (CRUMB)
Informasi Harga Crumbcat (CRUMB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00263437
$ 0.00263437

$ 0
$ 0

+3.14%

+3.98%

-46.31%

-46.31%

Harga aktual Crumbcat (CRUMB) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CRUMB diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRUMB adalah $ 0.00263437, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRUMB telah berubah sebesar +3.14% selama 1 jam terakhir, +3.98% selama 24 jam, dan -46.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Crumbcat (CRUMB)

$ 313.10K
$ 313.10K

--
--

$ 313.10K
$ 313.10K

999.51M
999.51M

999,507,725.103161
999,507,725.103161

Kapitalisasi Pasar Crumbcat saat ini adalah $ 313.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRUMB adalah 999.51M, dan total suplainya sebesar 999507725.103161. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 313.10K.

Riwayat Harga Crumbcat (CRUMB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Crumbcat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Crumbcat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Crumbcat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Crumbcat ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.98%
30 Days$ 0+45.98%
60 Hari$ 0-47.92%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Crumbcat (CRUMB)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Crumbcat (USD)

Berapa nilai Crumbcat (CRUMB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Crumbcat (CRUMB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crumbcat.

Cek prediksi harga Crumbcat sekarang!

CRUMB ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Crumbcat (CRUMB)

Memahami tokenomi Crumbcat (CRUMB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRUMB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Crumbcat (CRUMB)

Berapa nilai Crumbcat (CRUMB) hari ini?
Harga live CRUMB dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRUMB ke USD saat ini?
Harga CRUMB ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Crumbcat?
Kapitalisasi pasar CRUMB adalah $ 313.10K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRUMB?
Suplai beredar CRUMB adalah 999.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRUMB?
CRUMB mencapai harga ATH sebesar 0.00263437 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRUMB?
CRUMB mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CRUMB?
Volume perdagangan 24 jam live CRUMB adalah -- USD.
Akankah harga CRUMB naik lebih tinggi tahun ini?
CRUMB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRUMB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Crumbcat (CRUMB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

