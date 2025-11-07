Harga Defender Bot Hari Ini

Harga live Defender Bot (DFNDR) hari ini adalah $ 0.00105782, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DFNDR ke USD saat ini adalah $ 0.00105782 per DFNDR.

Defender Bot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 87,677, dengan suplai yang beredar 82.88M DFNDR. Selama 24 jam terakhir, DFNDR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.299994, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00102351.

Dalam kinerja jangka pendek, DFNDR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Defender Bot (DFNDR)

Kapitalisasi Pasar $ 87.68K$ 87.68K $ 87.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 87.68K$ 87.68K $ 87.68K Suplai Peredaran 82.88M 82.88M 82.88M Total Suplai 82,884,186.17110367 82,884,186.17110367 82,884,186.17110367

Kapitalisasi Pasar Defender Bot saat ini adalah $ 87.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DFNDR adalah 82.88M, dan total suplainya sebesar 82884186.17110367. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 87.68K.