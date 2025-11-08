Harga Depot App Hari Ini

Harga live Depot App (DEPOT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEPOT ke USD saat ini adalah -- per DEPOT.

Depot App saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,307.37, dengan suplai yang beredar 80.00M DEPOT. Selama 24 jam terakhir, DEPOT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01573771, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEPOT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Depot App (DEPOT)

Kapitalisasi Pasar $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Suplai Peredaran 80.00M 80.00M 80.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Depot App saat ini adalah $ 12.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEPOT adalah 80.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.38K.