Harga DIGGER AI Hari Ini

Harga live DIGGER AI (DIGGAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DIGGAI ke USD saat ini adalah -- per DIGGAI.

DIGGER AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,087.8, dengan suplai yang beredar 999.29M DIGGAI. Selama 24 jam terakhir, DIGGAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DIGGAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DIGGER AI (DIGGAI)

Kapitalisasi Pasar $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Suplai Peredaran 999.29M 999.29M 999.29M Total Suplai 999,291,808.251955 999,291,808.251955 999,291,808.251955

Kapitalisasi Pasar DIGGER AI saat ini adalah $ 7.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DIGGAI adalah 999.29M, dan total suplainya sebesar 999291808.251955. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.09K.