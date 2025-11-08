Harga DOGUE Hari Ini

Harga live DOGUE (DOGUE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGUE ke USD saat ini adalah -- per DOGUE.

DOGUE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,837.56, dengan suplai yang beredar 999.75M DOGUE. Selama 24 jam terakhir, DOGUE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGUE bergerak +0.38% dalam satu jam terakhir dan -19.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DOGUE (DOGUE)

Kapitalisasi Pasar $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Suplai Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Total Suplai 999,751,147.42242 999,751,147.42242 999,751,147.42242

