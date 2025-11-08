Harga DPAI Hari Ini

Harga live DPAI (DPAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DPAI ke USD saat ini adalah -- per DPAI.

DPAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,858.47, dengan suplai yang beredar 10.00M DPAI. Selama 24 jam terakhir, DPAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01647213, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DPAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DPAI (DPAI)

Kapitalisasi Pasar $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DPAI saat ini adalah $ 5.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DPAI adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.86K.