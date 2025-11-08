Harga Dudu Hari Ini

Harga live Dudu (DUDU) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUDU ke USD saat ini adalah -- per DUDU.

Dudu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,471.08, dengan suplai yang beredar 1.00B DUDU. Selama 24 jam terakhir, DUDU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DUDU bergerak -0.78% dalam satu jam terakhir dan -35.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dudu (DUDU)

Kapitalisasi Pasar $ 5.47K$ 5.47K $ 5.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.47K$ 5.47K $ 5.47K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dudu saat ini adalah $ 5.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DUDU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.47K.