Harga Emotional Support Dog Hari Ini

Harga live Emotional Support Dog (MAGNUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAGNUS ke USD saat ini adalah -- per MAGNUS.

Emotional Support Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,118.57, dengan suplai yang beredar 970.00M MAGNUS. Selama 24 jam terakhir, MAGNUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAGNUS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Emotional Support Dog (MAGNUS)

Kapitalisasi Pasar $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K Suplai Peredaran 970.00M 970.00M 970.00M Total Suplai 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Emotional Support Dog saat ini adalah $ 5.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAGNUS adalah 970.00M, dan total suplainya sebesar 970000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.12K.