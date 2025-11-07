BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Entangle hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual NTGL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NTGL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Entangle hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual NTGL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NTGL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NTGL

Info Harga NTGL

Penjelasan NTGL

Whitepaper NTGL

Situs Web Resmi NTGL

Tokenomi NTGL

Prakiraan Harga NTGL

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Entangle

Harga Entangle (NTGL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NTGL ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Entangle (NTGL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:23:32 (UTC+8)

Informasi Harga Entangle (NTGL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.82
$ 2.82$ 2.82

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-43.64%

-43.64%

Harga aktual Entangle (NTGL) adalah --. Selama 24 jam terakhir, NTGL diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNTGL adalah $ 2.82, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NTGL telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -43.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Entangle (NTGL)

$ 59.58M
$ 59.58M$ 59.58M

--
----

$ 81.47M
$ 81.47M$ 81.47M

616.49B
616.49B 616.49B

843,000,000,000.0
843,000,000,000.0 843,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Entangle saat ini adalah $ 59.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NTGL adalah 616.49B, dan total suplainya sebesar 843000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.47M.

Riwayat Harga Entangle (NTGL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Entangle ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Entangle ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Entangle ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Entangle ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-43.64%
60 Hari$ 0-43.64%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Entangle (NTGL)

Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond.

Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress.

Key Features of Entangle

Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem.

Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications.

Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems.

Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Entangle (NTGL)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Entangle (USD)

Berapa nilai Entangle (NTGL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Entangle (NTGL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Entangle.

Cek prediksi harga Entangle sekarang!

NTGL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Entangle (NTGL)

Memahami tokenomi Entangle (NTGL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NTGL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Entangle (NTGL)

Berapa nilai Entangle (NTGL) hari ini?
Harga live NTGL dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NTGL ke USD saat ini?
Harga NTGL ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Entangle?
Kapitalisasi pasar NTGL adalah $ 59.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NTGL?
Suplai beredar NTGL adalah 616.49B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NTGL?
NTGL mencapai harga ATH sebesar 2.82 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NTGL?
NTGL mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan NTGL?
Volume perdagangan 24 jam live NTGL adalah -- USD.
Akankah harga NTGL naik lebih tinggi tahun ini?
NTGL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NTGL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:23:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Entangle (NTGL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,946.43
$101,946.43$101,946.43

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,360.64
$3,360.64$3,360.64

+1.83%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1684
$1.1684$1.1684

+36.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.43
$157.43$157.43

+0.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,946.43
$101,946.43$101,946.43

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,360.64
$3,360.64$3,360.64

+1.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.43
$157.43$157.43

+0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2278
$2.2278$2.2278

-0.29%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$968.42
$968.42$968.42

+3.72%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.006340
$0.006340$0.006340

+534.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.299
$4.299$4.299

+329.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008144
$0.008144$0.008144

+281.63%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002432
$0.00002432$0.00002432

+125.81%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1017
$0.1017$0.1017

+103.40%