Harga Etherland Hari Ini

Harga live Etherland (ELAND) hari ini adalah $ 0.0013946, dengan perubahan 1.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELAND ke USD saat ini adalah $ 0.0013946 per ELAND.

Etherland saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,016, dengan suplai yang beredar 40.88M ELAND. Selama 24 jam terakhir, ELAND diperdagangkan antara $ 0.0013754 (low) dan $ 0.00145722 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.447864, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00134211.

Dalam kinerja jangka pendek, ELAND bergerak -0.69% dalam satu jam terakhir dan -10.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Etherland (ELAND)

Kapitalisasi Pasar $ 57.02K$ 57.02K $ 57.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.21K$ 57.21K $ 57.21K Suplai Peredaran 40.88M 40.88M 40.88M Total Suplai 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Kapitalisasi Pasar Etherland saat ini adalah $ 57.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ELAND adalah 40.88M, dan total suplainya sebesar 41024063.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.21K.