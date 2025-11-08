Harga ETHforestAI Hari Ini

Harga live ETHforestAI (ETHFAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ETHFAI ke USD saat ini adalah -- per ETHFAI.

ETHforestAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,310.85, dengan suplai yang beredar 22.57B ETHFAI. Selama 24 jam terakhir, ETHFAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ETHFAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ETHforestAI (ETHFAI)

Kapitalisasi Pasar $ 5.31K$ 5.31K $ 5.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.43K$ 23.43K $ 23.43K Suplai Peredaran 22.57B 22.57B 22.57B Total Suplai 99,595,898,000.0 99,595,898,000.0 99,595,898,000.0

