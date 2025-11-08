Harga EURe Real Yield Morpho Vault Hari Ini

Harga live EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) hari ini adalah $ 1.37, dengan perubahan 2.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ERY ke USD saat ini adalah $ 1.37 per ERY.

EURe Real Yield Morpho Vault saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,243, dengan suplai yang beredar 49.22K ERY. Selama 24 jam terakhir, ERY diperdagangkan antara $ 1.31 (low) dan $ 1.37 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.41, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.047.

Dalam kinerja jangka pendek, ERY bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Kapitalisasi Pasar $ 67.24K$ 67.24K $ 67.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.24K$ 67.24K $ 67.24K Suplai Peredaran 49.22K 49.22K 49.22K Total Suplai 49,218.0 49,218.0 49,218.0

