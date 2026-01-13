Harga Exactly Wrapped Ether Hari Ini

Harga live Exactly Wrapped Ether (EXAWETH) hari ini adalah $ 3,108.26, dengan perubahan 1.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EXAWETH ke USD saat ini adalah $ 3,108.26 per EXAWETH.

Exactly Wrapped Ether saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,084,472, dengan suplai yang beredar 348.90 EXAWETH. Selama 24 jam terakhir, EXAWETH diperdagangkan antara $ 3,071.1 (low) dan $ 3,159.46 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,948.3, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,405.18.

Dalam kinerja jangka pendek, EXAWETH bergerak +0.43% dalam satu jam terakhir dan -3.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Exactly Wrapped Ether (EXAWETH)

Kapitalisasi Pasar $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Suplai Peredaran 348.90 348.90 348.90 Total Suplai 348.8996674548364 348.8996674548364 348.8996674548364

Kapitalisasi Pasar Exactly Wrapped Ether saat ini adalah $ 1.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EXAWETH adalah 348.90, dan total suplainya sebesar 348.8996674548364. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.08M.