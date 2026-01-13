Harga Fluid Wrapped Ether Hari Ini

Harga live Fluid Wrapped Ether (FWETH) hari ini adalah $ 4,040.26, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FWETH ke USD saat ini adalah $ 4,040.26 per FWETH.

Fluid Wrapped Ether saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,245,661, dengan suplai yang beredar 5.51K FWETH. Selama 24 jam terakhir, FWETH diperdagangkan antara $ 4,040.26 (low) dan $ 4,040.26 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,329.7, sementara all-time low aset ini adalah $ 2,763.3.

Dalam kinerja jangka pendek, FWETH bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fluid Wrapped Ether (FWETH)

Kapitalisasi Pasar $ 22.25M$ 22.25M $ 22.25M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.25M$ 22.25M $ 22.25M Suplai Peredaran 5.51K 5.51K 5.51K Total Suplai 5,506.0 5,506.0 5,506.0

