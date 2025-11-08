Harga Fourth Star Hari Ini

Harga live Fourth Star (FSTR) hari ini adalah $ 0.00739534, dengan perubahan 138.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FSTR ke USD saat ini adalah $ 0.00739534 per FSTR.

Fourth Star saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 75,091, dengan suplai yang beredar 10.15M FSTR. Selama 24 jam terakhir, FSTR diperdagangkan antara $ 0.00049973 (low) dan $ 0.00769626 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.090011, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00049973.

Dalam kinerja jangka pendek, FSTR bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -9.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fourth Star (FSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 75.09K$ 75.09K $ 75.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 739.53K$ 739.53K $ 739.53K Suplai Peredaran 10.15M 10.15M 10.15M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Fourth Star saat ini adalah $ 75.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FSTR adalah 10.15M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 739.53K.