Harga FridonAI Hari Ini

Harga live FridonAI (FRAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRAI ke USD saat ini adalah -- per FRAI.

FridonAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,478, dengan suplai yang beredar 777.19M FRAI. Selama 24 jam terakhir, FRAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00152913, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FRAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FridonAI (FRAI)

Kapitalisasi Pasar $ 26.48K$ 26.48K $ 26.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.28K$ 32.28K $ 32.28K Suplai Peredaran 777.19M 777.19M 777.19M Total Suplai 947,515,955.697511 947,515,955.697511 947,515,955.697511

Kapitalisasi Pasar FridonAI saat ini adalah $ 26.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FRAI adalah 777.19M, dan total suplainya sebesar 947515955.697511. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.28K.