Harga G8DAY Hari Ini

Harga live G8DAY (G8D) hari ini adalah $ 0.00001157, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi G8D ke USD saat ini adalah $ 0.00001157 per G8D.

G8DAY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 101,818, dengan suplai yang beredar 8.80B G8D. Selama 24 jam terakhir, G8D diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.004584, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000742.

Dalam kinerja jangka pendek, G8D bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar G8DAY (G8D)

Kapitalisasi Pasar $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Suplai Peredaran 8.80B 8.80B 8.80B Total Suplai 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

